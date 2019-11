Zwolle grijpt net naast titel meest diervriendelijke gemeente van Nederland

Zwolle was medio oktober met tien andere gemeenten genomineerd voor de titel van meest diervriendelijke gemeente van Nederland. Amsterdam ging er met de winst vandoor, Zwolle eindigde als tweede, voor Rijswijk. Lelystad eindigde ook in de top 10. Zwolle mag dan wel niet gewonnen hebben, vertegenwoordigers van de stad zijn wel blij met de tweede prijs, zo blijkt uit een bericht op Twitter.

De stichting DierenLot organiseerde in 2018 voor het eerst de wedstrijd voor de meest diervriendelijke gemeente van Nederland. Meer aandacht genereren voor het welzijn van dieren was daarbij de gedachte. De eerste titel was een prooi voor Leeuwarden. Dit jaar hadden 28 gemeenten zich aangemeld waaronder veel plaatsen in de Randstad. DierenLot nam elke gemeente onder de loep en maakte vandaag de top tien en de winnaar bekend tijdens een landelijk congres over dierenhulpverlening in Gorinchem.