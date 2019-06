Zwolle Groenstad: ‘Bomen slachtoffer van bouwprojecten’

Hoewel er geen cijfers zijn, vermoedt de stichting Zwolle Groenstad dat veel meer gezonde bomen sneuvelen dan wordt aangenomen. Ze draagt daar in haar rapport ‘Boombescherming op bouwlocaties in Zwolle’ meerdere argumenten voor aan. ‘Bomen worden niet of nauwelijks beschermd. Toezicht en handhaving door de gemeente ontbreken. Er vindt in geen geval financiële compensatie plaats die recht doet aan de beschadigingen of vernietiging door nalatigheid’, schrijft voorzitter Dirk Maas. Volgens hem vertonen bomen binnen twee jaar na de werkzaamheden de eerste tekenen van verval. ‘Vrij makkelijk is vast te stellen waardoor bomen op den duur de typische en sluipende aantasting vertonen door bodemverdichting die te herleiden is naar bouwwerkzaamheden binnen de kroonprojectie (het gebied waar de wortels zich bevinden, red.).’