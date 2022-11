Zwolle haalt tientallen hinderlijke en gevaarlijke fietspaaltjes weg om ongelukken te voorkomen

Fietspaal­tje brengt Hermen (70) op zijn laatste vakantie­dag ten val: ‘Ik had dood kunnen zijn’

Wat een ontspannen afsluiter van een vakantie op de Veluwe had moeten worden, eindigde voor Hermen van Dalen in een bloederige ramp. Hij botste in Hulshorst op een onschuldig lijkend fietspaaltje, waarbij hij zijn benen en armen flink beschadigde. Als het aan de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland ligt, is die tijd voorbij en verdwijnen dat soort blokkades zo snel mogelijk. ,,Het lijkt wel strooigoed.’’

9 augustus