Zwolle haalt Topsector Logistiek Congres binnen, minister Van Nieuwenhuizen één van de deelnemers

Met de komst van het congres is een gezamenlijke lobby van Port of Zwolle en MarketingOost succesvol afgesloten. Kitty Onder de Linden namens die laatste organisatie: ,,Het congres wordt georganiseerd vanuit het ministerie van van Infrastructuur. Wij hebben de organisatie een jaar geleden al warm gemaakt om het in Zwolle te laten plaatsvinden.’’

Stadion PEC Zwolle

Logistiek is één van de negen zogenaamde Topsectoren waarin Nederland op economisch gebied uitblinkt en waarin bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en overheid nauw samenwerken om kennis en innovatie te delen. ,,Dat zal dus op 9 september gebeuren in Zwolle.’’

Volledig scherm Kitty Onder de Linden bij de Hanzeboog in Zwolle. © Marketing Oost

Het congres zal worden gehouden bij Lumen Hotel & Events in het MAC³PARK stadion van PEC Zwolle. Vorig jaar werd het congres gehouden in Feyenoordstadion De Kuip in Rotterdam, het jaar daarvoor in het PSV-stadion in Eindhoven.

Heel blij

Onder de Linden kreeg de toezegging dat het congres in Zwolle plaatsvindt, twee weken geleden. ,,We zijn daar heel blij mee, het congres is de Champions League op het gebied van logistiek. Goed dus, voor de economische regio Zwolle. We zetten ons hiermee echt op de kaart als vierde economische grootmacht van Nederland, na Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.’’