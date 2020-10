Zwolle heeft beet: Rijk geeft 4 miljoen euro voor energieproject Berkum

Librije's Hotel in de knoei door plots besluit over alcoholver­bod na 20:00 uur: ‘Dessert­wijn op de kamer’

23 oktober Een gekke avond. Zo omschrijft Thérèse Boer, eigenaresse van De Librije in Zwolle, de vrijdagavond. Nadat het kabinet plots besloot dat hotels na 20:00 uur geen alcohol meer mogen schenken, moest het hotel alle zeilen bijzetten om het de gasten alsnog naar hun zin te maken. ,,We zagen het aankomen, maar dat het vrijdagavond direct al in zou gaan kon ik niet bedenken.”