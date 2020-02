Zwolle heeft historie van bijna een eeuw tandtechniek achter de kiezen

Zwolle heeft die faam met name te danken aan het in 1928 opgerichte familiebedrijf Siesling, het eerste tandtechnische laboratorium in Nederland, waar ook Haamke heeft gewerkt. ,,De vrouw van Jaap Sies­ling was tandarts en hij is haar gaan helpen met het maken van protheses’’, vertelt Haamke, die een heel archief van het bedrijf in huis heeft. ,,Niet veel later is zijn broer Peter erbij gekomen. Hun voorouders waren turfschippers uit Groningen, naderhand zakten ze af richting Zwolle. Jaap begon als hobbyist, die was heel creatief, Peter had meer verstand van zaken.’’