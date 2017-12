Zwolle heeft ook in 2018 geen tijd voor controle aanlijnplicht honden

Lijmpoging in rechtszaak rond Zwolse gladde vloeren

15:44 De gemeente Zwolle als opdrachtgever, hoofdaannemer Van Gerner en vloerenlegger Multipox gaan voor volgende woensdag nog eens met elkaar om tafel om te zoeken naar een oplossing voor de gladde kleedkamervloeren in twee gymzalen. En of er in de komende kerstvakantie nog herstelwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, zodat vermeend slipgevaar in het nieuwe jaar is geweken.