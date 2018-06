Zwolle heeft primeur met eerste plastic fietspad ter wereld

Zwolle krijgt een fietspad van gerecycled plastic. Dat moet in september klaar zijn. Volgens de gemeente is het de eerste zogeheten PlasticRoad in de wereld.

De constructie is licht van gewicht en vormt een duurzaam alternatief voor de traditionele weg, beweert de leverancier KWS. De wegen zouden drie keer langer mee gaan dan een gemiddelde weg. KWS, dat in Zwolle en Vianen zit, zocht een stad om hun uitvinding uit te proberen. De gemeente Zwolle hapte als eerst en gaat op pilotbasis de weg testen. Is deze net zo goed te gebruiken als de wegen die we kennen?

In september is het eerste fietspad van plastic in Zwolle en een feit. Een paar maanden later volgt het tweede fietspad van PlasticRoad in Nederland, op een nog te bepalen plaats in de provincie Overijssel. Waar de weg komt te liggen in Zwolle is nog onbekend.

Plastic

De PlasticRoad wordt gemaakt van plastic wegelementen. De elementen worden voorbereid in de fabriek, waardoor wegen niet geteerd hoeven te worden. In de wegen wordt een holle ruimte aangelegd waar kabels en leidingen worden gestopt en waterafvoer wordt geregeld. Ook de aanleg is daarmee vriendelijker voor het milieu en maakt het makkelijker om werkzaamheden aan het rioolleidingen te doen en kabels.