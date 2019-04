Zwolle herdenkt bevrijding muzikaal

video Door zijn zusje strijdt Bas Tietema nu voor de gehandicap­ten­sport: ‘We hebben helden nodig’

16:30 Hij was een belofte in het Nederlandse wielrennen, maar zijn lichaam stokte de ontwikkeling. Bas Tietema (24) uit Zwolle werd door zijn zusje Iris, die het syndroom van Down heeft, ambassadeur van het Gehandicaptenfonds en strijdt voor aandacht voor gehandicaptensport. ,,We hebben helden nodig.’’