Zwolle herdenkt dit jaar voor het eerst Keti Koti, de afschaffing van de slavernij: ‘Racisme is overal’

Zwollenaar Bertolf Lentink maakt titelsong van ‘Luizenmoe­der De Film’: ‘Moest ik een jaar stilhouden’

27 juni De Zwolse singer-songwriter Bertolf heeft de titelsong voor Luizenmoeder De Film gemaakt. Het vervolg op de immens populaire serie over de basisschool zou eigenlijk vorig jaar al in première gaan. Maar door corona is de film nu pas voor het eerst te zien op 16 juli. Dus mag Bertolf Lentink nu eindelijk zijn nieuws bekend maken: speciaal voor de film maakte hij Only Together.