Zwolle holt achteruit, vinden ineens veel meer inwoners (die zich jaren niet zo onveilig hebben gevoeld)

Almekin­ders ziet af van rechtszaak tegen Forum: ‘partij is lege huls geworden’

5 december Johan Almekinders ziet af van de aangekondigde rechtszaak tegen Forum voor Democratie. De gewezen fractievoorzitter van Forum in Overijssel blijft bij zijn mening dat het leiderschapsreferendum over Thierry Baudet onrechtmatig is, maar zegt als ex-lid geen belang meer te hebben bij een rechtsgang nu de Forum-leden in meerderheid voor Baudet hebben gekozen.