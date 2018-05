Zwolle in maag met coffeeshop: besluit uitgesteld

Waar het collegebesluit over het wel of geen goedkeuring geven aan het wietwinkelplan aan de Vechtstraat één dezer dagen verwacht werd, blijkt nu dat ze er in het stadhuis nog niet uit zijn. De vele zorgen en bezwaren die tijdens de informatiebijeenkomst van 11 april door omwonenden geuit zijn, zorgt voor de nodige vertraging. ,,Er is meer tijd nodig dan gedacht om de punten die tijdens de avond naar voren kwamen te kunnen verwerken en af te wegen", bevestigt een gemeentewoordvoerder.

Verkeer

Wezeper Roy Lensink wil in het pand waar voorheen Timmy's Pizza zat een coffeeshop openen, enkel voor afhaal. Zijn plan voldoet aan de randvoorwaarden, zodat de gemeente Zwolle in ieder geval serieus naar zijn aanvraag moet kijken. Voordat ze besluit over het al dan niet opstarten van een vergunningprocedure, wilde ze ook de mening van de buurt horen. Die loog er vorige maand niet om. Volgens omwonenden deugen de gemeentelijke verkeersberekeningen niet en zijn er veel te weinig parkeerplekken. Verder klonk vanuit de pakweg honderd omwonenden de vrees voor straatdealers, wietrokers en negatieve effecten voor winkelgebied Diezerbrink en de kwetsbare Indische buurt aan de overkant van de weg.

Klachten

Terechte angst of niet, volgens een gemeentewoordvoerder komt er over de huidige vier wietwinkels in Zwolle 'zeer sporadisch' een klacht binnen. ,,Meldingen over coffeeshops worden niet officieel geregistreerd. De signalen die bij de gemeente van inwoners of via de politie binnenkomen gaan over geluidsoverlast van komende en vertrekkende klanten, verkeer en parkeren."

Wachtlijst