Zwolle in mum van tijd voorzien van glasvezel

Zwolse gedetineer­den mét een plan de deur uit

Meer aandacht voor Zwollenaren die vanuit de gevangenis terugkeren in hun woonplaats. Dat is de insteek van een samenwerkingsovereenkomst die is ondertekend in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle. Doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat gedetineerden na hun straf weer de fout ingaan.