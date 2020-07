Zwolle is hoofdstad van drijvende zonneparken. Welke gevolgen heeft dat voor vissen, vogels en planten?

,,Kijk, dit is het. In totaal 72.000 zonnepanelen, 18 hectare groot, 30 procent van de totale plas.’’ We stappen net uit het elektrische bootje dat ons vanaf de kade naar het zonnepark bracht, als Willem Biesheuvel al vol enthousiasme begint te vertellen. Hij is namens GroenLeven projectleider van het zonnepark - ter hoogte van Hessenpoort, aan de andere kant van de A28 - dat deze week in gebruik wordt genomen.