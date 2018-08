Zwolle is klaar voor de Nacht van de Vleermuis

Altijd al een vleermuis willen zien in Zwolle? Vanavond begint de Nacht van de Vleermuis. Henk Mellema verzorgt dan samen met Louis Zandbergen een rondleiding door het Park de Wezenlanden. Daarom vertelt Mellema meer over deze ‘vleermuisexperience’.

De Nacht van de Vleermuis, wat houdt dat in?

,,Het is een initiatief om mensen wat extra’s te leren over de vleermuis. In heel Europa gebeurt dit al 22 jaar op allerlei verschillende plaatsen. Het is speciaal voor mensen die bijvoorbeeld een keer een vleermuis hebben gezien, en er niet heel veel van weten, maar wel erg nieuwsgierig naar de dieren zijn. Het is niet om mensen de oren van de kop te kletsen, maar om wat uit te leggen en te laten zien hoe mooi de dieren zijn.’’

Het is de eerste keer in Zwolle. Wat is daar de reden van?

,,Het is er nog nooit van gekomen. Louis Zandbergen en ik zijn allebei enthousiast over de vleermuis en zijn ook bij andere evenementen geweest. Vorig jaar wilde ik de excursie al organiseren, maar toen had ik er geen tijd voor. Nu wel.’’

Hoe krijgen mensen de vleermuizen te zien?

,,We gaan op zoek met behulp van batdetectors. Die dingen vertalen het ultrasone geluid in een hoorbaar geluid. Zo kunnen we de richting bepalen en hopelijk ook een vleermuizen zien. Ik wil er speakers aan hangen, zodat mensen het kunnen horen. En vooraf luister ik alvast of ik er alvast een paar kan vinden.’’

Zijn er dan ook veel vleermuizen te vinden in Zwolle?

,,Ik schat dat er negen soorten te vinden zijn in de omgeving. We komen er vanavond waarschijnlijk vijf van tegen. De dwergvleermuis is de bekendste, die heeft huizen nodig om te wonen. Ze zitten bijvoorbeeld onder de dakpannen. Ik weet wel een paar plekjes in de omgeving waar we die kunnen vinden. Op het platteland vind je weer andere soorten.’’

Wat is de beste manier om zelfstandig op zoek te gaan naar vleermuizen?

,,De makkelijkste manier is om een batdetector aan te schaffen, maar dat kost al gauw 150 euro. Als je er in bent geïnteresseerd ontwikkel je er snel een gevoel voor.''