Zwolle is met 600 hectare grootgrondbezitter in eigen gemeente: een geldmachine met (nu kleine) risico's

Grote stroken in Stadshagen, stukjes in Spoolde en velden in Vechtpoort. Overal in en vooral om de bebouwde stad heeft de gemeente Zwolle eigen grond. Vaak in het verleden aangekocht om in de toekomst te ontwikkelen en er flink op te verdienen. Er ligt nog zo'n 600 hectare - al gauw 1.000 voetbalvelden - op de plank, grotendeels bedoeld voor toekomstige woningbouw.