Zwolle is rijp voor een voedselbos en Otto (24) wil het aanleggen

Vijf hectare barstensvol bomen en struiken waar je van kunt eten: Zwollenaar Otto Veerman (24) ziet het helemaal voor zich. Hij is de initiatiefnemer van het allereerste voedselbos in Zwolle.

Het plan is er, nu is het zaak een locatie te vinden die tenminste twintig jaar gebruikt kan worden. Maandag spreekt hij erover met vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel.

Een voedselbos is een aangelegd bos, gericht op voedselproductie. Door het naar voorbeeld van een ‘echt‘ bos aan te leggen moet uiteindelijk een ecosysteem ontstaan dat zichzelf in stand houdt én versterkt, zonder al te veel menselijke inmenging. ,,De bodem wordt niet bewerkt", legt Veerman uit. ,,Daardoor ontstaat een enorm rijk bodemleven dat de rest van het bos ook weer ten goede komt."

De Zwollenaar volgde de koksopleiding en werkte onder meer bij De Agnietenberg in Zwolle. In de keuken ontstond de liefde voor pure, lokale en authentieke groenten en fruit. Maar ook de wens om nog veel meer te weten over planten en bomen. Hij besloot daarom de opleiding bos- en natuurbeheer te gaan doen bij hogeschool Larenstein in Velp. ,,Voor mijn stage-opdracht kwam ik bij tuinderij De Spoolderberg terecht", vertelt hij, ,,en ben ik de haalbaarheid van een voedselbos in Zwolle gaan onderzoeken. Toen de opdracht klaar was dacht ik: ‘maar waarom zou ik het zélf niet gaan doen?‘ "

Dus combineert Veerman nu het laatste jaar van zijn studie met het ‘in de markt zetten‘ van zijn plan. Hij doet dat samen met de Zwolse Margot Weel (39), die afnemer en vrijwilliger is van De Spoolderberg. ,,Ik leerde hem bij de tuinderij kennen en ik was meteen enthousiast voor zijn plan. Ik zie een voedselbos als een vorm van herstellende landbouw. Natuurlijk is het geen antwoord op al onze voedselproblemen, maar het is een stap in de goede richting."

Quote Walnoten, pecannoten, amandelen, bessen en natuurlijk appels en peren. Er zijn zó veel appelsoor­ten Otto Veerman, Initiatiefnemer Voedselbos Zwolle

Veerman en Weel gaan nu samen de boer op om steun te vinden voor het voedselbos. Ze spreken met ondernemers, restauranteigenaren, politieke partijen en overheden. Bedoeling is nu dat Veerman het bos als zelfstandig ondernemer probeert op te zetten. ,,Vijf hectare is het minimum", zegt hij. ,,Ongeveer vier hectare is dan voor het productiebos zelf en één hectare kan voor publieks- en educatieve doeleinden worden ingericht.”

In zijn visie kunnen zowel horeca-ondernemers als particulieren plukken in het bos. ,,Bijvoorbeeld via een abonnement waarbij je na betaling van een jaarlijks bedrag elke maand kunt oogsten van wat er op dat moment voorhanden is.” Zoals: walnoten, pecannoten, amandelen, maar ook bessen, aardbeien, knolgroenten, en natuurlijk appels en peren. ,,Er zijn zoveel verschillende appelsoorten. Je zou het zo kunnen opzetten dat je van het begin van de zomer tot het einde van de winter altijd appels kunt plukken.” Maar als het aan Veerman ligt komen er ook exotischer soorten in het voedselbos. ,,Bijvoorbeeld de Franse uiensoepboom. De scheuten hiervan smaken pittig en kun je gebruiken in de soep. Of yacon, een wortelknol. Ik dol op verrassende smaken."

Duurzaam