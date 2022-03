Zwolle jast 3451 pagina’s door laatste raadsvergadering: ‘Klap in het gezicht van inwoners’

Grote incidenten blijven uit in carnavals­week­end in Zwolle, maar het bier was wel op

Kroegen in de binnenstad van Zwolle kijken terug op een succesvol carnavalsweekend zonder grote incidenten. De bierverkoop ging door het dak. ,,Het bier was op bij ons”, zegt Huub Gillessen van ’t Swolsch Cafe. Er is bij feestvierders en kroegen wel wat onvrede over dat het té druk was. ,,Komt door de strenge regels van de gemeente.”

1 maart