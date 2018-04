Zwolle kampt met duizenden afvaldumpingen

De teller blijft in 2017 hangen bij 4.655. Zo vaak werd door burgers of ambtenaren geconstateerd dat er afval niet juist aangeboden is. Bewust of door falen van het systeem. Dat zijn bijna 500 dumpingen meer dan een jaar eerder. Pijnlijk, omdat afgelopen jaar door de gemeente met voorlichting juist ingezet is op het verlagen van het aantal foute afvalaanbieders.

Omgekeerd inzamelen

Vooral sinds de invoering van het omgekeerd inzamelen enkele jaren geleden, waarbij zakken restafval naar ondergrondse containers gebracht moeten worden, is het aantal afvaldumpingen fors gestegen. In het jaarverslag Vergunningen, toezicht en handhaving constateert de gemeente Zwolle dat er meerdere oorzaken zijn. In de eerste plaats voorkomen storingen in containers dat er überhaupt zakken in kunnen worden gegooid. Is een ondergrondse bak vol, dan moeten Zwollenaren hun afvalzak weer meenemen en op een later moment terugkomen. Uit het jaarverslag blijkt dat maar weinig inwoners dit doen, zeker als ze vaker voor een dichte containerdeur komen te staan. Vaker wordt een zak naast de volle bak gezet. Volgende aanbieders volgen dit voorbeeld. Medewerkers van de gemeente Zwolle en afvalverwerker Rova weten echter dat dit ook gebeurt terwijl er nog wél plek is in de container.

Opsporen daders

Volgens de gemeente wordt fout geparkeerd afval in 95 procent van de gevallen nog dezelfde dag verwijderd. Alleen bij meldingen laat op de dag lukt dat niet. Het opsporen van de daders blijkt nog niet zo eenvoudig. Toezichthouders proberen overtreders bij de kladden te grijpen en als die al gevlogen zijn, wordt het afval doorzocht op adresgegevens. Dit leidde er in 2017 toe dat 244 keer een afvallige opgespoord kon worden. Die draait in zo'n geval alsnog op voor de kosten.

Prijsprikkel