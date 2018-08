Zwolle kan bruggen in binnenstad weer bedienen

Afstande­lij­ke wijk in Zwol­le-Zuid verandert in bruisende buurt

7:00 Binnen een jaar is een schattig woonerf in Zwolle-Zuid omgetoverd van een stille, afstandelijke wijk waar iedereen op zichzelf was naar een bruisende straat waar buren naar elkaar omkijken. Carla van Vuuren (54) is maar wat trots op de Van Fridaghmarke, waar voornamelijk ouderen wonen. Ze treedt naar buiten in de hoop dat andere wijken haar voorbeeld volgen. ,,Geen enkele oudere hoeft hier eenzaam te zijn.”