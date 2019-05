Zwolle kan in toekomst extra coffeeshops krijgen, maar verbod op industrieterrein blijft (nog)

Ongelukken op A1 zorgen voor lange files vroeg in de spits

17:08 De vrees voor lange files op deze OV-loze dag blijkt op de A1 terecht. Al vroeg in de spits staat er verspreid over deze snelweg van Hoevelaken tot en met Hengelo 20 kilometer file. Ongelukken zijn in enkele gevallen de boosdoener.