Zwolle kleurt alsnog roze in 2019

Zwolle greep naast de organisatie van Roze Zaterdag 2020, maar initiatiefnemer Niek lá Mon (33) heeft plan B uit de kast getrokken: een Zwolle Pride Weekend. De bedoeling is dat dit nieuwe evenement plaatsvindt gedurende het laatste weekeinde van augustus in 2019.

Niek lá Mon, jij bent één van de initiatiefnemers van dit plan, kan je namens Zwolle Pride 2019 uitleggen wat de bedoeling is?

Lá Mon: "Samen met vertegenwoordigers van Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en mensen als horecaondernemer Hendrik Karabagias hadden we als comité een bidbook gepresenteerd voor de organisatie van Roze Zaterdag 2020..."

Een jaarlijks, landelijk, meerdaags evenement dat begrip wil vergroten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, inmiddels bekend onder de afkorting LHBTI...

"Ja. Leeuwarden kreeg dat echter toegewezen waarna wij zijn overgegaan op plan B: een Zwolle Pride, een botenparade door de Zwolse stadsgracht. Die zou onderdeel zijn van onze oorspronkelijke Roze Zaterdag in 2020. We hebben dat onderdeel losgekoppeld om het volgend jaar al als apart evenement te organiseren."

Want?

"Alle betrokken partijen waren zó enthousiast! Vanuit Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel kregen wij bovendien positieve signalen qua haalbaarheid van subsidie. Beide partijen zouden veertigduizend euro bijdragen aan Roze Zaterdag, een aanzienlijk deel ervan kan voor 1 september worden aangevraagd voor Zwolle Pride 2019. Aangezien ook uit het regionale bedrijfsleven erg positief reageert, acht ik de kans zeer groot dat wij het budget rond krijgen."

Wat voor evenement wordt het?

"Een driedaags evenement op de laatste vrijdag, zaterdag en zondag van augustus in 2019. Blikvanger zal de botenparade zijn op zaterdag, maar het is de bedoeling dat we allerlei samenwerkingsverbanden aangaan, ook met theaters, en dat er verschillende festiviteiten en activiteiten plaatsvinden. Met veel ruimte voor voorlichting."

Een open deur als slotvraag: waarom?