Zwolle kleurt rood voor evenementenbranche

Alle gebouwen in Nederland die te maken hebben met de evenementenbranche kleurden vanavond rood. In Zwolle deden onder meer de Spiegel, Odeon en de Buitensociëteit mee. Met deze landelijke actie wordt aandacht gevraagd voor de nijpende situatie in deze industrie. 'Als de overheid geen steun biedt dan zullen meer dan 51.000 banen in deze sector verdwijnen en vele organisaties failliet gaan'.

,,De evenementenindustrie overleeft de komende 100 dagen niet als er vanuit de overheid geen steun komt. We worden niet gezien en we gaan regelrecht de afgrond in als dit zo doorgaat", aldus de in Duitsland woonachtige initiatiefnemer van Night of Live, Stijn Oude Vrielink, eigenaar van Venue Marketing.

Ook Zwolse Theaters haakt aan, uit solidariteit met de vele mensen die werkzaam zijn in deze branche. ,,Maar we hebben er zelf ook mee te maken", zegt Muriel Huijbrechts, woordvoerder bij Zwolse Theaters. ,,We faciliteren op jaarbasis circa 200 evenementen, denk aan congressen en personeelsfeesten, goed voor tien procent van onze totale inkomsten", stelt Huijbrechts.

ZZP

Ze wijst op de vele zzp'ers die in de evenementenindustrie werken. ,,Technici, eventmanagers, toeleveranciers, allerlei soorten professionals. Bij ons is het nog niet zo nijpend dat we volgende week omvallen, we hebben geen mensen hoeven te ontslaan, alleen tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Het gaat om de grote groep om ons heen, met deze actie steunen we die mensen in deze branche", stelt Huijbrechts.

,,De keten is zo sterk als de zwakste schakel. In de evenementenbranche werken we met heel veel verschillende partijen samen. Als in de keten een schakel verzwakt, verzwakt het de hele branche. We hebben elkaar nodig, laat dit niet misgaan", vult Rob Zuidema, directeur Zwolse theaters, aan.

Mondjesmaat

De Spiegel en Odeon mogen volgens de coronanorm maximaal 100 mensen toestaan. Ook Zwolse Theaters heeft met geannuleerde evenementen te maken. Huijbrechts: ,,Mensen die het nog te spannend vinden, maar er komt ook vraag binnen. Het komt mondjesmaat op gang, waarbij we kijken naar wat wel en niet kan. We hebben hier in ieder geval de ruimte. Voorstellingen proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan, ook al krijgen we ze niet vol. Die willen we graag laten zien, zodat theatergezelschappen kunnen komen."

De lichtactie, waarbij evenementengebouwen tussen 21.00 uur en 0.00 uur in het rood werden gezet, werd vooraf gegaan door een manifestatie op het Malieveld. Een petitie wordt aan de Tweede Kamer overhandigd. Huijbrechts: ,,Uiteindelijk zal er meer geld naar de branche moeten om de doorlopende bedrijfskosten op te vangen, daar is het ons om te doen."

Red Alert

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat middels gebouwen aandacht wordt gevraagd voor deze noodlijdende branche. Op 11 augustus vond de actie Red Alert plaats, bedoeld als appél aan de politiek en steun aan de evenementensector. Huijbrechts: ,,Maar ik verwacht nu veel meer respons."

Volledig scherm Het provinciehuis werd 11 augustus ook rood verlicht. © Frans Paalman