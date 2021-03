Zwolle krijgt 1,4 miljoen euro voor cultuursector, maar wil investeren in jong talent: ‘Laat ons niet kapot gaan!’

video Oud-wethouder Zwolle gaat nu zegenend door Groesbeek (en dit is zijn boodschap aan GroenLinks)

10:33 Op de rand van zijn bureau ligt een katholiek gebedenboek. Kijkt Peter Pot uit het raam van zijn parochie dan ziet hij het gemeentehuis van Groesbeek. De Zwolse oud-wethouder is sinds dit jaar pastor, maar de politiek is nooit ver weg. Niet op het oog, ook niet in zijn hoofd. Een verhaal over het zichtbaar zegenen van een Groesbeekse woning en de onzichtbaarheid van GroenLinks in Zwolle.