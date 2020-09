‘Zwolle krijgt compleet nieuwe woonwijk, maar we weten nog niks’: CDA eist transparantie van college

Zwolle gaat groeien, dat lijkt wel vast te staan. In de komende 10 jaar wil het stadsbestuur er 10.000 woningen bij, richting 2040 bereidt de stad zich voor op 25.000 extra woningen . Dat zal niet alleen moeten gebeuren in al bebouwd gebied (zoals bijvoorbeeld het stationsgebied en locatie IJsselhallen), maar ook met een nieuwe wijk buiten de huidige grenzen. Maar waar? Dat weet voorlopig niemand.

Eerst naar Zwollenaren luisteren

En daar zit het verwijt dat CDA-voorman Jan Nabers richting wethouder Ed Anker maakt. Anker is in gesprek met het Rijk en buurgemeenten over een uitbreidingslocatie. Een besluit daarover moet uiterlijk in 2022 worden genomen. ,,Zwollenaren weten ondertussen totaal niet waar het college mee bezig is’’, foetert Nabers. ,,Met welk mandaat is hij in gesprek met het Rijk? Wij vinden dit heel kwalijk, wat ons betreft stoppen de gesprekken met het Rijk nu. Eerst maar horen wat de wensen vanuit de stad zijn.’’