Zwolle krijgt culturele broedplaats met 'rafelig randje'

Het moet een culturele vrijplaats worden zoals Zwolle die niet meer heeft, zegt artistiek leider Jeroen Kriek over de nieuwe thuishaven van The Young Ones. Een oude loods op de Grote Voort wordt de komende maanden omgetoverd tot broedplek van theater, muziek en meer.

De tribune staat er al, plompverloren midden in de enorme hal van het voormalige verchroombedrijf DMI dat door een faillissement de bedrijfsruimte enkele jaren geleden moest verlaten. ,,Het leek Pompeii wel", zegt zakelijk leider Bastiaan Roeters over hoe ze het pand aantroffen. Zelfs de administratie lag nog netjes in de kasten. ,,We willen nog heel veel verbouwen", zegt Kelly de Haan, hoofd marketing van The Young Ones, terwijl ze door de loods loopt. Dat het nog wel even zal duren voordat de vrijplaats die ze voor ogen hebben neer te zetten, realiseert ze zich maar al te goed. ,,In de kerk hebben we er ook jaren over gedaan om alles op te bouwen", zegt De Haan.

Odeon

Precies een jaar geleden voerde het gezelschap haar laatste voorstelling op in de oude St.Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Dat wat het gezelschap had opgebouwd in zeven jaar tijd, moest wijken voor de bouw van 45 appartementen. Bij de presentatie van de bouwplannen in de kerk stond het eigen personeel achter de bar, herinnert De Haan zich. ,,Het was alsof we bij onze eigen begrafenis stonden toe te kijken." In overleg met toenmalig directeur Margreet Wieringa besloot het gezelschap in Odeon hun intrek te nemen. Maar een eigen plek, met voldoende repetitieruimte, ontbrak.

Randstad

De loods, eigendom van Jansen Vastgoed, bood uitkomst. Naast The Young Ones zelf komt er ook ruimte voor andere creatieve ondernemers en docenten. Het moet een 'speelplek' worden, zegt Kriek, met een rafelig randje. ,,De voorstellingen zijn slechts een kruiwagen voor wat we willen doen, namelijk jongeren een plek bieden waar ze vrij kunnen experimenteren. Waar ze ook op hun bek kunnen gaan." Zo'n broedplek is bovendien hard nodig in Zwolle om de aanwas van makers in de stad van onderaf te laten doorgroeien, zegt hij. ,,Het droogt anders echt op in Zwolle." De Haan: ,,Mensen trekken richting de randstad."

Festival