Zwolle krijgt definitief kartbaan in IJsselhallen (maar nog even geduld tot de opening...)

Scheuren in de IJsselhallen: de komst van een elektrische indoor-kartbaan naar Zwolle is definitief. Al het papierwerk is door de initiatiefnemers afgerond, de baan wordt momenteel al geproduceerd in Slovenië. Race-liefhebbers zullen nog wel even geduld moeten hebben tot de opening. En daarna hopen dat Kobalt Zwolle een permanente locatie weet te vinden, voordat de IJsselhallen tegen de vlakte gaan.