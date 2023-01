Zwolle krijgt een nieuwe cocktailbar: dit kun je verwachten

Zijn familieres­tau­rant veranderde in een plaats delict: ‘McMoord, een verschrik­ke­lijk woord’

Vijf McDonald’s-restaurants heeft hij, Sjoerd-Jan Feenstra (43). Eén van de restaurants, in Zwolle Noord is op 30 maart het toneel van een dubbele moord. De schietpartij in een overvol restaurant schokt Zwolle, Nederland en is wereldnieuws. Nu blikt hij voor het eerst terug op die gebeurtenis.

