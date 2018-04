Zwolle krijgt enorm zonnepark bij de IJsselcentrale

Het is het tweede park in dat gebied. In 2015 ging een zonnepark open van GDF Suez. Daar liggen 3360 panelen. Het nieuwe veld wordt vele malen groter. Het gaat om zo'n vijftien hectare aan panelen. Da's 250 bij 600 meter. De panelen kunnen tien miljoen kWh opwekken.

Inloopbijeenkomst

De panelen komen maximaal 2.28 meter boven de grond. Er komt een haag rondom het park, zodat de panelen aan het zicht zijn onttrokken vanaf de Wijheseweg en Jan van Arkelweg. De spoorlijn ontneemt het zicht vanuit Harculo, meldt de gemeente. 'Het is de bedoeling dat het park tijdelijk is, voor een periode van maximaal 25 jaar', aldus de gemeente in een persbericht.

Energieneutraal

In de afgelopen maanden is voorstudie gedaan. Daaruit blijkt dat het park te realiseren is. Kronos Solar dient een dezer dagen een aanvraag in voor een vergunning. Het gemeentebestuur is blij met het nieuwe park. Het gaat voor zo'n drie procent bijdragen aan de doelstelling om Zwolle voor 2025 energieneutraal te krijgen. Het levert zo'n 0,7 procent stroom van het verwachte Zwolse energieverbruik in 2025. 'En dat is ongeveer net zoveel als de gemeente Zwolle momenteel gebruikt voor al haar gebouwen, openbare verlichting en overig', laat de gemeente in een persbericht weten.