Zwolle krijgt filmfestival: ‘Liggend op je rug naar films kijken, dat lijkt ons wel wat’

Filmliefhebbers Gerard Jan Mijnheer en Marloes van der Meulen uit Zwolle misten een echt filmfestival in hun woonplaats. In een café kwamen ze tot het besluit om zélf zo’n festival in de steigers te zetten. Een jaar later is het zover en ziet Zwollywood Film Festival het daglicht.

Kent Zwolle tot nog toe geen filmfestival?

,,Nou, er zijn wel wat initiatieven geweest, zoals een filmfestival voor de korte film en het Breedbeeldfestival. Maar een structureel filmfestival is er nog niet. Wij gaan fris aan de start!’’

Wat kunnen we verwachten?

,,Op vrijdagavond is er in de Grote Kerk eerst een talkshow met filmkenner Jielis van Baalen en nachtburgemeester Jeroen van Doornik. Vervolgens tonen we de roadmovie The Green Book. De dag daarna hebben we 's middags de film The Bucket List in verzorgingstehuis IJsselheem. En 's avonds is er in de Grote Kerk eerst een concert met filmmuziek en daarna start The Lion King.’’

Film kijken in een verzorgingstehuis?

,,Ja, die film is alleen toegankelijk voor de bewoners. Ze gaan samen met jongeren van stichting Hart voor Zwolle kijken naar The Bucket List kijken. Vervolgens gaan ze ook samen een bucketlist (lijst met dingen die je nog wilt doen voor je sterft) maken en uitvoeren in 2020.’’

Waar gaat de talkshow over?

,,We behandelen vragen als waarom er Oscaruitreikingen zijn. En waar je op moet letten als je kijkt naar Oscarwaardige films. En wie zijn de kanshebbers voor de Oscars en waarom? Filmkenners en liefhebbers gaan met elkaar in gesprek.’’

Was het moeilijk om een keuze in films te maken?

,,Ja, daarin hebben we ook advies gekregen van Pathé. Dit eerste festival kiezen we voor films die mensen kennen van naam. We willen nog niet teveel experimenteren. Dan kan als we wat meer naamsbekendheid hebben.’’

Dit festival is geen eenmalig feest?

,,We willen heel graag groeien. Maar we moesten dit jaar bijvoorbeeld Waanders in de Broeren afzeggen, omdat dat financieel nog niet uit kon. We schieten er nu nog financieel bij in, maar als we meer geld hebben, kunnen we groter groeien.’’

Wat zijn jullie dromen?

,,We willen heel graag een gala met een rode loper. En we willen graag films tonen op verschillende locaties. Dan kun je denken aan een drive-in. En hoe leuk zou het zijn als je liggend op de grond naar een film kunt kijken die op het plafond wordt geprojecteerd? Dat lijkt ons wel wat.’’

Kaartjes koop je via zwollywoodfilmfestival.nl