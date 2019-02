Zwolle krijgt Herman Broodsteeg op plek die Stentor-lezers hebben aangewezen

De Herman Broodsteeg komt op de plek waar de Stentor-lezers hem in een enquête het liefst wilden : tussen het Bethlehemkerkplein en de Nieuwe Markt. Het besluit is door het Zwolse college genomen. Ivo de Lange van het Herman Brood Museum heeft weduwe Xandra ingeseind voor de onthulling.

De Lange, die vele jaren met Brood bevriend was, juicht het besluit toe. Het idee voor de steeg werd vanuit zijn inner circle meerdere malen geopperd. Eerst door Peter Vader, die met De Lange steproutes organiseert, daarna door Johan Derksen tijdens de opening van het Herman Brood Museum, dat 150 meter verderop aan de Blijmarkt is gevestigd.

Volledig scherm Straatnaambord Herman Broodsteeg met ondertekst. Een soortgelijk bord komt in Zwolle bij de Herman Broodsteeg te hangen. © de Stentor

De Lange: ,,Ik ben blij met het besluit, Herman verdient dat, daar waren we het al jaren over eens. Ook de plek is prima, denk ik. Hij heeft vroeger op school gezeten, daar. Op verzoek heb ik Herman’s vrouw Xandra ingeseind. Het is nu wachten op het moment dat we het bordje aan de muur kunnen hangen.’’

Het is overigens niet de eerste steeg of straat in Nederland die de naam van de geboren Zwollenaar meekrijgt. De Lange: ,,De Herman Broodstraat in Assen is er al een tijd, de stad waar Hermans ouders vandaan komen. Ze hadden daar vroeger een café, hij heeft daar ook nog even gewoond.’’

Volledig scherm De plek waar de Herman Broodsteeg moet komen. © Screenshot afbeelding besluitnota

Maar Brood is bovenal een geboren en getogen Zwollenaar, natuurlijk. De Lange hoopt daarom ook op een feestelijke onthulling van de steeg die naar de Zwolse kunstenaar annex rockmuzikant wordt vernoemd. ,,Als we een busbrug feestelijk kunnen openen, dan toch ook een Herman Broodsteeg! Dus wat mij betreft wachten we nog even tot het wat beter weer wordt.’'