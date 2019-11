Zwolle krijgt school waar mensen met psychische problemen elkaar kunnen helpen

Zwollenaar heeft bont en blauw hoofd met breuken na zware mishande­ling in uitgaans­cen­trum

17 november Een 22-jarige Zwollenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld na een avondje stappen met vrienden in het centrum van Zwolle. Volgens zijn moeder zonder enige aanleiding. ,,Er is niets gestolen, dus ik denk dat ze gewoon iemand wilden slaan.”