Zwolle krijgt tiende fietsstraat

Er komen echter geen klinkers in de weg, zoals de buurtbewoners hoopte. Wel rood gekleurd asfalt en rabatstroken die dwingen tot een lagere snelheid. De buurt is 'wel tevreden, maar niet razend enthousiast', zegt woordvoerder Jeroen Veenhouwer over het nieuwe ontwerp. ,,Het is het hoogst haalbare dat we eruit konden slepen.''

Geen geld

Volgens wethouder Michiel van Willigen is er geen geld voor klinkers en ook geen geld voor een rabatstrook in het midden van de weg. Daar komt nu een zwarte middenberm, om de rode rijbanen te scheiden. Veenhouwer verwacht dat alle maatregelen wel iets gaan veranderen op 'deze racebaan'. Eerder al liet de buurt weten last te hebben van de vele bussen, taxi's en koeriers.

Veenhouwer: ,,Eigenlijk verwachten we nog het meeste van het verkeersonderzoek. Dat volgt over drie maanden. Er komt een kantradar die de snelheid meet en voertuigen telt. Die signaleert ook of het om een vrachtwagen of bus gaat. Op basis daarvan besluit de politie of er verkeerscontroles gaan plaatsvinden. Een flitspaal zou wat ons betreft het beste zijn.''