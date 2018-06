Zwolle krijgt tweede Only op locatie failliete Men at Work

Penning­mees­ter sluist 15.000 euro weg bij Zwolse kunststich­ting

15:40 Kunstruimte Het Langhuis in Zwolle is in zware financiële moeilijkheden geraakt nu de penningmeester deze week opbiechtte bij collega-bestuurders een flinke graai in de stichtingskas te hebben gedaan. ,,Het is niet exact bekend om hoeveel geld het gaat", zegt voorzitter Paul van der Ham. ,,Maar het zou om ongeveer 15.000 euro gaan."