Zwolle krijgt veel minder nieuwe huizen dan beoogd: ‘Te veel optimisme’

Rode lichten massaal genegeerd bij storing op het spoor in Zwolle: 'Niet zonder gevaar'

Vanmiddag reden er even geen treinen tussen Zwolle en Olst vanwege een stroomstoring. Ondanks de rode stopseinen waren er toch mensen die het spoor overstaken, zo was te zien bij een overgang in Zwolle-Zuid.