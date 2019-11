Zwolle krijgt wolkenkrabber: woontoren verrijst in Holtenbroek

Een vijftien of zestien lagen hoge wolkenkrabber is letterlijk het meest opvallende voornemen in een schetsplan voor het gebied Zwartewaterzone. Dit gebied tussen de Holtenbroekerbrug en Mastenbroekerbrug gaat ingrijpend op de schop.

De woontoren wordt de hoogste van Zwolle en moet een markeringspunt in het landschap worden. Ontwikkelaar Bemog kiest voor hoogte om zo groen te sparen, meldt woordvoerder Johan Lindeboom. In het betreffende gebied komen circa 270 tot 300 woningen, waaronder twee appartementencomplexen.

Het plan is maandagavond gepresenteerd tijdens de eerste van twee zogeheten Oeverataliers in wijkcentrum Holtenbroek, waarbij bewoners zijn bijgepraat en hun zegje hebben kunnen doen. Vandaag is de tweede bijeenkomst.

De wolkenkrabber is ingetekend op de plek van jachthaven de Hanze, pal voor de James Lastflat aan de Palestinalaan. Het andere complex, tien tot twaalf lagen hoog, komt bij Dijkzicht.

Parkeergarage

Een ander opvallend aspect is de bouw van een parkeergarage onder de dijk, volgens stedenbouwkundige Herman Reezigt van bureau Maan, die het schetsplan presenteerde, nieuw in Nederland. ,,Een waterkering en parkeergelegenheid tegelijk.'' Door middel van deze 'slimme dijk' wordt wederom groen gespaard.

Het plan voor een woontoren is sommige bewoners rauw op het dak gevallen. ,,Ik zag het niet op de website (zwartewaterzone.nl, red.) staan, ik maak me hier zorgen om. Het is een uniek gebied. Dat moet je niet verpesten met een woontoren'', aldus een verontruste bewoner. De opmerkingen zijn maandag met applaus begroet. De woontoren, die volgens Lindeboom van Bemog op circa 130 meter van de James Lastflat is ingetekend, roept niet louter negatieve reacties op. ,,Donders mooi'', vindt een bewoonster met ligplaats in de jachthaven het plan voor een 'ranke' woontoren. ,,We zijn in Zwolle nogal conservatief'', aldus een andere bewoner.

Bewoners van de aanpalende James Lastflat zullen iets meer schaduw ervaren, maar dit blijft qua tijdsbestek binnen de perken volgens Bemog.

Bekend

Dat er in het gebied woningen zouden komen was bekend, hoe dit zou worden vormgegeven niet, al zijn direct omwonenden hierover in juli al bijgepraat. Oud-wethouder Gerard van Dooremolen, door Bemog ingezet als ambassadeur van het gebied, vindt het aantal nog wel meevallen. De woningbehoefte is volgens hem in Zwolle enorm en daar moet de gemeente iets mee. ,,Het individueel belang telt, maar er zijn grotere afwegingen.''

De te bouwen woningen in het gebied worden onderverdeeld in 20 procent goedkope, 40 procent in het middensegment en 40 procent dure.

Watertaxi's

Bewoners, circa honderd in totaal op deze eerste avond, maken zich vooral druk om de toename van verkeer, als gevolg van deze plannen. Het is al zo druk in de wijk, waar Deltion veel verkeer aantrekt. Hoe ziet de ontsluiting er straks uit, vragen ze zich hardop af. Gebruik het water daarom als alternatieve verkeersroute, bijvoorbeeld met de inzet van watertaxi's, zo is meermaals geopperd.