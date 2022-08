Zwolle laat honderden huizen bouwen tegen grens met Kampen: ‘Ontzettend jammer’

Nee, de spandoeken staan niet opnieuw in de weilanden. Ook vallen (nog) geen harde woorden in raadszalen. Maar dat woningbouw in Breecamp-West voor de buren in ’s-Heerenbroek als een geschenk uit de hemel komt, dat is nu ook weer niet het geval. In deze noordwestelijke punt van Stadshagen, ingeklemd door Scholtensteeg, Stuurmansweg en de spoorlijn, wil Zwolle rap 400 tot 600 woningen laten verrijzen. De nieuwe buurt komt pal tegen de gemeente Kampen; het spoor is de grens.