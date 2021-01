Zwolle leent 20 miljoen euro om coronacrisis op te vangen: er gaat meer uit en komt veel minder binnen

‘Zwolle moet niet stil komen te staan door coronacri­sis, al kost het miljoenen’

30 mei Tien miljoen euro. Minimaal. Dat is het bedrag dat wethouder Klaas Sloots van financiën in Zwolle moet ophoesten als gevolg van de coronacrisis. Hij kan het lijden, want de Zwolse schatkist is de afgelopen jaren goed gespekt. Al is de buffer niet eindeloos. ,,We moeten er voor waken dat we nu stil gaan staan. Dus ons als stad blijven ontwikkelen. Maar goed nadenken over nieuwe plannen.’’