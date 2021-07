Zwolle legt 7,5 miljoen euro opzij voor prestigieus Engelenpad, waarvan deel nu al lijkt te sneuvelen: ‘Wij willen dit niet op ons landgoed’

Voor het nu al bekritiseerde Engelenpad, een wandelroute van de Zwolse binnenstad naar de IJssel, zet de gemeente 7,5 miljoen euro opzij. Geld dat nodig is om de juiste ambiance te creëren, is de opvatting in het stadhuis. Probleempje voor de overheid: de eigenaren van landgoed Schellerberg willen het pad niet op hun erf. ,,De natuur gaat eraan.’’