Zwolle ligt vol zwerfafval, dus komen er grotere vuilnisbakken én zwerfvuilklepjes

Afval in de openbare ruimte houdt de gemoederen in de stad al jaren bezig. In 2017 werd flink bezuinigd op prullenbakken op straat en dat is volgens sommige politieke partijen sindsdien te merken. De SP voerde deze zomer actie en begon een petitie voor meer afvalbakken. Wethouder William Dogger liet in augustus nog via zijn woordvoerder weten niet van plan te zijn nieuwe bakken te plaatsen, vanwege ‘te weinig geluiden van inwoners’ en de schouw van vuilnisophaaldienst ROVA die ‘geen zorgwekkend beeld’ opleverde.