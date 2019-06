Zwolle loopt warm voor derde haringparty

De haringparty is vooral een evenement voor ondernemers. De organisatie is in handen van de plaatselijke rotary. Tussen 18.00 en 23.00 uur ontmoeten zij elkaar op het plein om te netwerken. Er is muziek, onbeperkt haring en een veiling van het eerste Zwolse vaatje. Dat gaat via de Amerikaanse methode. Wie biedt, betaalt ook meteen mee. Veilingmeester is wethouder René de Heer. De eerste veiling, in 2017 bracht al 18.000 euro op.

Goede doelen

Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar ’t Hoefijzer. Deze Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) helpt ruiters met een handicap. Dat gebeurt in een speciaal aangepaste manege aan de Hollewandsweg 15b in Zwolle Zuid. Het tweede goede doel dat op geld mag rekenen, is inloophuis De Bres. Dat staat al tien jaar in de binnenstad en helpt mensen die het niet zo makkelijk hebben in hun leven.

Vorig jaar werd het programma flink uitgebreid, nadat de eerste editie een succes bleek. Ook nu komen er aan de zijkanten van het Grote Kerkplein grote kasteeltenten. Daar kunnen sponsors zich presenteren. Op meerdere plekken wordt haring uitgedeeld. Ook is er een podium, voor onder meer de veiling. De organisatie zet ook twee grote schermen neer. Zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen.

Voor ondernemers zijn er meerdere mogelijkheden om het evenement te ondersteunen. Zo biedt de organisatie allerlei sponsorpakketten. Bedoeld om de kosten te drukken en geld in te zamelen voor de goede doelen. Rond 20.30 uur wordt de opbrengst van de veilig bekend gemaakt. Aansluitend, van 21.00 tot 23.00 uur is er een feest op het Grote Kerkplein.