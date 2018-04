'Zwolle' maakt furore in alternatieve filmcircuit

Volledig scherm Zwolle Zwolse filmproducent Ferdi Çelik en actrice Karlijn Koel in het pand aan de Koestraat waar zij de korte film Verkocht! hebben opgenomen. FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle © 2018 © Frans Paalman

Het Zwolse filmcollectief Marmermijn Films is amper een jaar oud en heeft nu al zijn naam gevestigd in het alternatieve filmcircuit. Het drietal Ferdi Çelik (producent), actrice Karlijn Koel en Tim Zweistra (regisseur) liet vorig jaar met hun eerste film 'Inbreuk' op een 48 Hour Festival in Leeuwarden 25 teams achter zich met 4 awards en 7 nominaties. En ook op de wereldfinale van het 48 Hour Film Project in Parijs viel de Zwolse film op tussen de vierduizend inzendingen (nominatie voor de 'best editor').

Op het 48 Hour Film Festival Nijmegen 2018 deze maand was het weer een prijzenregen. Nu met hun nieuwe film 'Verkocht!' die in de Zwolse binnenstad is opgenomen. 32 teams op het festival hadden het nakijken. 'Zwolle' ging er vandoor met vier awards en zes nominaties, waaronde 'audience award', best 'actress' (Karlijn Koel) en nominatie 'best film'.

De Oscars van het alternatieve filmcircuit zijn binnen en dat voelt zeker als erkenning, vertellen Ferdi Çelik en Karlijn Koel. De producent heeft een achtergrond als welzijnswerker, speelde onder meer bij De Jonge Honden en rolde via vriendin Karlijn in het filmvak. Koel deed de theateropleiding bij ArtEZ, speelde in de RTV Oost-serie 'Groote Markt 30' en is binnenkort te zien in de Zwolse stadsproductie De Wilde Deerne.

Wat is dat, een 48 Hour Festival?

Producent Ferdi Çelik (30): ,,48 Hour Films maken is een trend die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Op zo'n tweedaags festival doen tientallen filmteams mee aan een competitie waarin binnen 48 uur een korte film van zeven minuten moet worden gemaakt. Vooraf is niet bekend waar deze over moet gaan. Er zijn drie verplichte elementen die je in de film moet verwerken; een personage, een zin en een attribuut, en om het genre wordt geloot. Het enige dat je van te voren kunt regelen is de cast, de filmcrew - ditmaal 29 mensen in totaal -, de locatie, plus de logistiek en de financiering. We hebben actrice Hetty Heitink (onder meer Familie Knots en Niemand de deur uit!, red.) bereid gevonden mee te werken.''

Actrice Karlijn Koel (30): ,,Het is een heel boeiend proces. We schrijven alle ideeën op die we krijgen bij het genre, de locatie en de acteurs. We hadden een heel mooi huis in de Koestraat geregeld voor de film en dat wilden we als een extra personage in de film laten terug komen. Zelf zijn we op zoek naar een nieuw huis en ervaren dat de markt heel krap is. We kwamen op het idee: we gaan een film maken over een vrouw die haar huis verkoopt, maar daar wel bepaalde voorwaarden aan verbindt. Centrale vraag is dan; hoeveel heb je er als koper voor over om aan een huis te komen dat eigenlijk te duur is?''

Ferdi Çelik: ,,Het script voor deze 'dark comedy' is 's nachts geschreven, de shots zijn eveneens in de nacht bepaald en de volgende dag zijn we gaan filmen. Het is heel hard werken. Je hebt na zo'n weekend de wallen onder je ogen staan.''

Toch geeft het een kick?

Karlijn Koel: ,,Ja, echt, want je wordt gedwongen om keuzes te maken. Je moet vertrouwen op de mensen die je om je heen verzameld hebt, die bevlogen zijn en super getalenteerd.''

Levert zo'n prijs jullie ook wat op?

Çelik: ,,Het gaat vooral om de eer. Filmmakers doen vooral mee omdat het uitdagend is, maar ook omdat ze op een hele snelle manier materiaal hebben voor een portfolio of voor de filmfondsen die we willen aanschrijven voor nieuwe producties. Maar dit is ook een mooie manier om Zwolse filmmakers te verbinden met elkaar. Want er zijn er best veel in deze stad en er is veel talent.''

Koel: ,,Er wordt altijd gezegd: het gebeurt allemaal op filmgebied in Amsterdam. Maar dat is zo'n onzin. Waarom moet iedereen daar naartoe?! Dat willen we doorbreken. We hoeven niet met de grote jongens om tafel om iets moois te kunnen maken.''

En wat zijn jullie toekomstplannen?

Ferdi Çelik: ,,De film voor het 48 Hour Festival in het najaar in Leeuwarden wordt voorlopig de laatste korte film, want daarna gaan we een feature film (lange film, red.) maken. We werken ook aan een nieuw filmfestival in Zwolle, eerst kleinschalig om filmmakers met elkaar te verbinden, daarna wat breder, voor heel Zwolle.''

Karlijn Koel: ,,We willen een feature film maken met de andere Zwolse filmmakers, zodat we er niet voor naar Amsterdam hoeven. En we hebben contact gehad met New York. Serieus, we gaan een productie maken met filmmakers uit New York die we in Parijs hebben leren kennen. Beelden van Zwolle en New York in een film, wie had dat gedacht?!''

Film 'Verkocht!' bekijken? Omstreeks 5 mei is deze te bekijken op www.marmermijn.com.