Zwolle maakt grond populair Hessenpoort duurder

De florerende economie wordt door de gemeente Zwolle aangegrepen om grondprijzen op bedrijventerrein Hessenpoort te verhogen. Al na een half jaar, want in november 2017 dacht ze nog dat ze met de huidige tarieven de markt goed zou bedienen.

Voor het zuidelijke deel van Hessenpoort, het populaire bedrijventerrein waar onder meer de Zweedse woongigant IKEA gevestigd is, stelde de gemeenteraad in het najaar een grondprijs vast van 135 tot 140 euro per vierkante meter. Binnen deze bandbreedte kan de gemeente met gegadigden onderhandelen over de grondprijs.

Kleine kavels

Maar de wereld ziet er in enkele maanden tijd ineens heel anders uit, stellen burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle. De economische groei is veel groter dan verwacht en bedrijven snakken naar nieuwe grond om hun activiteiten uit te breiden. De vraag naar kleinere kavels in het zuidelijk deel van Hessenpoort stijgt sneller dan ze in het stadhuis hadden kunnen bevroeden. Vooral sinds begin dit jaar is het kassa.

Bovengrens 155 euro