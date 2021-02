Zwolle maakt schaatsen op stadsgracht mogelijk (als alles meezit)

Keert kapotgere­den kunstwerk in Zwolle terug? ‘Als het zo duur is, zorg dan eerst maar dat ie overeind blijft staan’

7 februari Keert het kapotgereden kunstwerk De Boog nog terug op zijn plek, halverwege het Twistvlietpad in Stadshagen? Gemeente en kunstenaar Thom Puckey zijn in gesprek over de (on)mogelijkheden van reparatie en de eventuele bijbehorende kosten, en verwachten snel een antwoord. Kleine protestbordjes op de plek waar de boog stond pleiten voor respect voor kunst, maar van omwonenden klinkt een ander geluid. ,,Het was hartstikke onhandig voor hulpdiensten.’’