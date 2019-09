Zwolle maakt weg vrij voor uitbreiding woonboulevard

Door 15.000 vierkante meter retail toe te staan achter de huidige woonboulevard van pakweg 25.000 vierkante meter moet Zwolle eindelijk een woonwinkelwalhalla krijgen dat past bij deze tijd. De woonboulevard, pal tegenover de IJsseltoren, bestaat sinds 1993. Sindsdien is er veelvuldig gesproken over uitbreiding van het centrum, maar telkens liep het spaak. Of de crisis gooide roet in het eten of er was juridisch getouwtrek tussen (ontwikkel)partijen en de gemeente. Met het aanpassen van het bestemmingsplan wil de gemeente Zwolle de weg vrijmaken voor geïnteresseerde ontwikkelaars. Door het voormalige Deltion-terrein nu al te gaan bestempelen tot retailgebied, komen potentiële ontwikkelaars in een gespreid bedje. Ze hoeven niet eerst nog maandenlange bestemmingsplanprocedures te doorlopen, omdat de gemeente dat aspect nu voor haar rekening zal nemen. Dat traject neemt echter nog wel zeker een jaar in beslag.