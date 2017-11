Zwolle moet aan de slag met 'knellende' fietspunten

Geenszins, stelt zelfs de Zwolse Fietserbond, belangenbehartiger van lokale pedaalridders. ,,We zijn blij verrast met de aandacht die de gemeenteraad vraagt voor de fiets, maar laten we wel wezen: we hebben het echt wel goed voor elkaar hier", reageert voorzitter Edwin Koster. ,,Eén keer per jaar gaan we kijken in andere steden en dan worden we hierin bevestigd. Hoe dan ook, waar het goed is, zoeken wij altijd naar hoe het nog beter kan."