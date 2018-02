Zwolle moet de hoogte in om aan woningvraag te kunnen voldoen

Zwollenaren moeten rekening houden met meer hoogbouw in de toekomst. Dat is de enige manier om aan de woonvraag in Zwolle te voldoen én voor woningbouwcorporaties om aan hun bouwverplichtingen te kunnen voldoen.

Dat zegt Openbaar Belang-directeur Sjoerd Quint in reactie op het nieuws dat Zwolle de komende tien jaar 300 woningen per jaar gaat bouwen in Stadshagen. Slechts een deel van die 3000 woningen is namelijk bestemd voor sociale huurwoningen. ,,Twintig procent”, beaamt SWZ-directeur Monique Boeijen. En dat is bij lange na niet voldoende om de wachtlijst (die al jaren rond de vier jaar schommelt) het hoofd te bieden.

2020

,,Naast die driehonderd woningen per jaar in Stadshagen is het de bedoeling om driehonderd woningen per jaar in de bestaande stad te bouwen”, licht Quint toe. ,,De eerste paar jaar gaat dat zeker lukken, we zijn al volop aan het bouwen.” Maar na 2020 wordt dat lastig, zegt Quint. ,,Ik maak me daar wel zorgen over.”

Want voor die jaarlijkse verplichting om 300 sociale huurwoningen te bouwen, zijn wel bouwlocaties nodig. ,,Dat is gecompliceerd en tijdrovend”, zegt Boeijen. Want er is nog geen zicht op voldoende potentiële locaties om de vereiste aantallen te bouwen. ,,Wij willen nog steeds die driehonderd woningen per jaar bouwen, maar het blijft nu hangen op mogelijke locaties.”

Doorstroming

En hoewel ze de aangekondigde woningbouw in Stadshagen toejuichen en die een impuls zou moeten zijn voor scheefhuurders om door te stromen, ziet Boeijen dat nog niet zo snel gebeuren. ,,Ik heb er niet veel vertrouwen in dat duurdere huurwoningen bouwen bijdraagt aan de doorstroming”, zegt zij. ,,Ik denk eerder dat betaalbare koopwoningen een impuls kunnen zijn voor het doorstromen vanuit huurwoningen.”

Overdruk

De druk op de woningmarkt is momenteel heel hoog, constateert Quint. ,,Twee jaar geleden zaten we nog in een soort bouwcrisis”, zegt Quint. ,,Maar inmiddels zouden we wel 800 woningen per jaar kunnen bouwen om aan de vraag te voldoen. Het is niet ‘iemands schuld' dat we nu in een soort overdruk zitten, de huidige markt kan wel meer aan. Maar qua bouwen in de bestaande stad wordt vanaf 2020 erg lastig.”