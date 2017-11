'Zwolle moet fitnesspark in de buitenlucht krijgen'

Veel plaatsen, zoals Tilburg, Heerlen, Hilversum en Rotterdam, gingen de Overijsselse hoofdstad al voor met zo'n voorziening. De Zwolse vrienden Xavier (vierdejaars vwo, CCC) en Tom (vierdejaars vmbo, Thomas a Kempis College) lopen al langer rond met dit plan, maar kregen tot voor kort geen voet aan de grond. Tot Xavier afgelopen zomer aan de Milligerplas in Stadshagen tegen de D66-babbelbox aanliep. ,,Toen heb ik voor de camera verteld waarom Zwolle zo'n park moet hebben. Het is buiten, je kunt het combineren met hardlopen, je maakt er nieuwe vrienden en het kost niks. Voor iemand die niet genoeg geld heeft voor een sportschoolabonnement, is dit een mooie manier om fit te blijven. Je hebt er vaak ook meer ruimte dan in een sportschool."

Politiek

Volwassen mannen en vrouwen die zich optrekken in een soort klimrek, het oogt misschien nog wat bijzonder voor Zwollenaren. ,,Maar dit is best een grote stad, ik had eigenlijk verwacht dat het hier al wel zou zijn", zegt Tom. Een eerdere petitie die het tweetal opstartte voor een calisthenicspark - afgeleid van de Griekse woorden kalos (mooi) en sthenos (kracht) - haalde weinig uit. Nu krijgen ze hulp vanuit de Zwolse politiek. Coalitiepartij D66 heeft de voltallige gemeenteraad mee weten te krijgen in een motie die het college van burgemeester en wethouders oproept te onderzoeken of zo'n sportparkje een goed toevoeging kan zijn op het Zwolse 'beweeglandschap'. Daarbij moet ook duidelijk worden wat een geschikte locatie is en wat het kost. ,,Niet veel", denkt Tom. ,,Je moet alleen wat metalen buizen en stangen plaatsen." De tieners denken graag met de gemeente Zwolle mee over een geschikte plek. ,,Het Wezenlandenpark, bijvoorbeeld. Dat is er groot genoeg voor."