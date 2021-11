Zwolle moet groener, dat is niet alleen duurzamer maar ook gezonder

Pas op: er zijn mogelijk valse kaartjes in omloop voor shows Peter Pannekoek in Zwolle

Er zijn volgens caberatier Peter Pannekoek valse kaartjes in omloop voor zijn shows in Zwolle. Verkoper TopTicketShop, een naar eigen zeggen ‘wederverkoper van doorverkochte tickets’ verkoopt kaartjes die niet geldig zijn, zegt de cabaretier. 'Dat lijkt me toch strafbaar?’, schrijft hij op Twitter. Ook voor shows in Drachten en Maastricht schijnen ongeldige kaartjes in omloop te zijn.

