'Zwolle moet haast maken met gratis wifi'

Met het goedkeuren van het WiFi4EU-plan door het Europees Parlement ligt er voor gemeenten een mogelijkheid met subsidiegeld apparatuur aan te schaffen voor lokale wifi-projecten. Aanvragen hiertoe moeten gericht zijn op wifi in publieke ruimtes als pleinen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur- of sportinstellingen. 'Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6 procent van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Zwolle zou uitkomen op zo’n 8.250 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient', schrijft het CDA, dat internet betitelt tot basisbehoefte.